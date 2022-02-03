وتوجه الآلاف من أهالي ناحية تربه سبيه، إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري، الواقعة في الجهة الغربية من الناحية، لاستقبال جثامين 5 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب".

والشهداء الـ 5 هم: محمد نور إبراهيم، جاسم الشيخ وعلي حمدلس وهمام الحوار والشهيد محمد خلف، الاسم الحركي باز قامشلو.

وبعد وصول جثامين الشهداء، من مدينة قامشلو إلى المزار، تعالت الشعارات التي تحيي مقاومة المقاتلين وتمجد الشهداء وسط زغاريد الأمهات.

وتزامن وصول الجثامين، مع إعلان الحداد في ناحية تربه سبيه وإغلاق كافة المحال التجارية في السوق، بالإضافة إلى تعطيل كافة المؤسسات.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده أُلقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي، حكمت الحبيب، الذي قدم العزاء لذوي الشهداء في بداية كلمته، وقال: "هؤلاء الشهداء أبناؤنا جميعاً، قدموا حياتهم من أجل أن تستمر حياتنا، حاربوا الإرهاب ووقفوا في وجهه لمنع تمدده من جديد في منطقتنا".

أكد الحبيب "أن داعش وداعميه، وفي مقدمتهم تركيا، فشلوا في مخططهم، بفضل إرادة الشعوب الحرة التي التفت حول قواتها العسكرية والأمنية، واستنفرت في سبيل الحماية".

أشار الحبيب إلى "أن القصف التركي الأخير على شمال وشرق سوريا، جاء للانتقام من هزيمة مرتزقة داعش في الحسكة".

من جانبه، جدد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، نذير عبد الله، العهد بمحاربة الإرهاب، وحماية شمال وشرق سوريا من كافة هجمات الأعداء.

نوّه عبد الله إلى أن قوات سوريا الديمقراطية هي قوى وطنية، مهمتها الدفاع عن الأرض والشعب ضد أي اعتداء، وأكد أنهم مستعدون لتقديم كل ما يطلب منهم في سبيل ذلك.

القيادي نذير عبد الله أشار إلى أن مخطط مرتزقة داعش في سجن الصناعة فشل بفضل المساندة الكبيرة من الشعب للقوات والتي هي بالأساس من أبناء وبنات شمال وشرق سوريا".

قرئت بعدها وثائق الشهاد للشهداء الـ 5 وسلمت لذويهم.

بدورهم أكد ذوو الشهداء الـ 5 في كلمات ألقوها خلال المراسم، مضيهم بالسير على خطا أبنائهم وتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

في ختام المراسم وريت جثامين الشهداء الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

الحسكة

في السياق، شيّع المئات من أهالي المناطق الجنوبية في مقاطعة الحسكة، جثامين 3 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية، في مزار شهداء الشدادي.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت وعرض عسكري قدمه رفاق الشهداء في السلاح من قوات سوريا الديمقراطية، تلته كلمة باسم مجلس الشدادي العسكري، ألقاها القيادي عودة الحسين، تقدم فيها بالتعازي وتمنى الصبر والسلوان لذوي الشهداء، وقال: "الشهداء هم من ضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامتنا وتحرير أرضنا ولن نقف عند هذا الحد، نحن جميعاً مشاريع شهادة".

أكد القيادي "أن شمال وشرق سوريا عصية وستبقى على الطامعين بها، وفي وجه "الإرهاب"، مشيراً "إلى استمرارهم في الدفاع عن المنطقة، ورفع وتيرة النضال حتى تحرير الأراضي السورية المحتلة، من قبل دولة الاحتلال التركي، وقال "تركيا هي وجه الآخر لداعش".

بعدها قرأت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء في الشدادي، زهرة الأحمد وثائق الشهداء الـ 3 "فرحان محمد المصطفى، ماجد سليمان العطية، عيدان محمد حمد"، وقدمتها إلى ذويهم، لتوارى جثامينهم الثرى، وسط الزغاريد والشعارات التي تحيي مقاومتهم.

(كروب/ف)

ANHA