​​​​​​​أهالي الحسكة وتل تمر يشيعون جثمان الشهيد نورس الكناص إلى مثواه الأخير

وشارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وناحية تل تمر في مراسم تشييع جثمان الشهيد نورس الكناص، الاسم الحركي شاهين، في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد من أمام مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا في موكب ضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهيد نورس الكناص الذي استشهد في الـ 22 من كانون الأول الجاري في تل تمر.

وعند الوصول إلى المزار، وقف المشيّعون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، ألقيت كلمة باسم القوات العسكرية من قبل صبري شدادي، قال فيها "الشهداء رمز من الرموز التي نفتخر بها، ونتعهد بالسير على طريقهم حتى الوصول إلى مجتمع ديمقراطي وحر".

وباسم مجلس عوائل الشهداء، قدم محمد الظاهر أحر التعازي إلى عائلة الشهيد نورس، وأكد أن التضحيات التي يقدمها المقاتلون في سبيل الدفاع عن أراضيهم كبيرة، ولا تقدر بثمن.

تالياً قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، هدلة أحمد، وسُلمت لذويه. ليحمل رفاق درب الشهيد جثمانه على أكتافهم، ليوارى الثرى في مزار الشهداء بتل تمر.

(ه إ/ ش ع)

ANHA