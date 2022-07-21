​​​​​​​أهالي الحسكة : يجب محاسبة نظام أردوغان على جرائمه بحق شعوب المنطقة

أدلى أهالي مدينة الحسكة والمؤسسات المدنية فيها ببيان استنكروا فيه الهجمات والمجازر التي ترتكبها تركيا .

البيان قرئ في حديقة القائد وسط مدينة الحسكة من قبل المواطن فرحان عطية، وجاء فيه :

"مرة أخرى تتمادى الفاشية الطورانية بقصف مصيف برخ في محافظة دهوك العزيزة يوم أمس مستهدفة العوائل الآمنة التي ذهبت من أجل التنزه والترفيه عن معاناتهم اليومية في عراقنا الجريح وكردستان ولم يكن بالحسبان يوماً أن أعداء الإنسانية سيقومون باستهداف أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا بقصف وحشي أزهق أرواح الأبرياء وهذه ليست الجريمة الأولى ولم تكن الأخيرة التي ترتكبها الدولة الفاشية التركية ونظام أردوغان القاتل".

البيان تحدث باسم أهالي الحسكة والمؤسسات المدنية فيها واستنكر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال محملاً المجتمع الدولي والدولة العراقية المسؤولية " باسم أهالي ومؤسسات مدينة الحسكة نستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة بحق أهلنا المدنيين ونحمل المجتمع والدولة العراقية المسؤولية الكاملة وعجزهم عن الرد على هذه الانتهاكات المستمرة من قبل تركيا على سيادة العراق".

وتابع " إن قصف الأمس الذي ذهب ضحيته تسعة شهداء وجرح ثلاثة وثلاثون آخرون حالتهم خطرة من المواطنين الأبرياء هؤلاء الذين سقطوا بين شهيد وجريح هم شمال وجنوب العراق ودماؤهم الطاهرة ستكون لعنة تطارد نظام أردوغان المجرم وعملائه ومرتزقته الذين ارتضوا أن يكونوا عبيداً لمجرم العصر أردوغان".

واختتم بيان أهالي الحسكة بالمطالبة بمحاسبة نظام أردوغان على كل مجازره" نطالب هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة نظام أردوغان على كل مجازره وجرائمه وانتهاكاته بحق كل شعوب المنطقة، الرحمة والخلود لأرواح جميع الشهداء وشهداء المصيف والشفاء العاجل للجرحى".

( ن م/ٍسـ)

ANHA