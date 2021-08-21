​​​​​​​أهالي الدرباسية: سنقاوم ضد الاحتلال التركي

تتعرض ناحية زركان لقصف وهجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، واستهدفت تركيا ومرتزقتها بشكل مباشر منازل المدنيين، ما أدى إلى فقدان امرأة وطفل لحياتهم وإصابة عدد آخر.

وتتعرض ناحيتا زركان وتل تمر لهجمات وقصف يومي بهدف إفراغ المنطقة من سكانها وتهجيرهم، دون أي ردة فعل من قبل القوة الضامنة روسيا التي تلتزم الصمت حيال هذه الهجمات.



المواطن عبد الباقي محمد رمضان قال إن ما جرى في زركان بحق المدنيين ليس بالأمر الجديد "فالاحتلال التركي يقصف المنطقة بشكل متواصل وعشوائي ويستهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر".

وأضاف:" الاحتلال التركي يستهدف المناطق الآهلة بالسكان الذين قرروا الصمود والبقاء في منازلهم، لتبث الرعب والخوف بينهم بهدف إفراع المنطقة منهم وتهجيرهم".

ونوه رمضان إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق المدنيين في زركان، دون أي ردة فعل من قبل الضامن الروسي يؤكد أنهما على اتفاق فيما بينهما، وتابع قائلاً: "الضامن الروسي يجب أن يلتزم بالاتفاق الذي أبرمه مع الاحتلال التركي وعليه إيقاف الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

تركيا دولة قاتلة لا تعرف الإنسانية

وبدوره استنكر المواطن عبد الباقي علي، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في ناحية زركان، وقال: "تركيا دولة قاتلة لا تعرف الديمقراطية والإنسانية، تقتل الأطفال والنساء دون تمييز، تاريخها مليء بالمجازر والانتهاكات".

وأشار علي إلى أن تركيا تعمل على إفراع المنطقة من خلال هجماتها المستمرة بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين وتابع قائلاً: "هذه أرضنا نحن عليها منذ مئات السنين قبل إنشاء دولة الاحتلال التركي وسنبقى نحافظ على أرض آبائنا وأجدادنا".

المواطن عبدو أحمد، بيّن أن الهجمات التركية "على شعبنا العربي والكردي والسرياني هي ظلم وعدوان بحقنا" وتابع بالقول: "اردوغان ماذا يريد منا؟ نحن لم نهجم على أحد، فقط نريد أن نعيش بأمان وسلام بعيداً عن هجماته ومجازره".

سليمان ايو مواطن من سريه كانيه هجّر قسراً من مدينته بعد احتلالها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، يقول: "كنا في أمان بسري كانيه. بعد الهجوم التركي هجرنا من منازلنا قسراً إلى ناحية الدرباسية"، وأضاف "ناحية زركان تعرضت لقصف عنيف ليلة أمس رأينا بأنفسنا الجرحى المصابين ورأينا كيف كان الأهالي ينامون في العراء بسبب همجية القصف".

(أح/ك)

ANHA