​​​​​​​أهالي الدرباسية ينادون بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

دعماً للحملة العالمية التي انطلقت في 10 من تشرين الأول الجاري تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، وحملة المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل الساسي للقضية الكردية"، خرج اليوم، أهالي ناحية الدرباسية في مظاهرة حاشدة نددوا خلالها بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا تصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

انطلقت المظاهرة من دوار الشهداء باتجاه مركز مؤتمر ستار في الناحية، وحمل المشاركين صور القائد عبد الله أوجلان، ورددوا شعارات "لا حياة بدون القائد" و "عاش القائد آبو".

ولدى وصولها إلى أمام مركز مؤتمر ستار وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس بلدة سيكر خالد يوسف كلمة، ندد فيها بالمؤامرة الدولة التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقال: "يحاول العدو عبر سياساته الفاشية إبعاد الشعب عن نهج القائد عبد الله أوجلان، ولكنه أثبت خلال مقاومته مدى ارتباطه بالقائد".

وشدد خالد يوسف: "سنبقى في الساحات وسنناضل حتى نكسر العزلة ونحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

بدورها، استنكرت إدارية مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية بديعة عربو، صمت منظمات حقوق الإنسان ومنظمة مناهضة التعذيب حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. وأكدت: "نعاهد بمواصلة السير على نهج وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية".

وانتهت المظاهرة بترديد "لا حياة بدون القائد" و "عاش القائد آبو".

(ج ع/م ح)

ANHA