​​​​​​​أهالي الدرباسية يحتفلون بمناسبة حلول ذكرى ثورة 19 تموز

شارك في الاحتفالية التي نظمت اليوم في كراج ناحية الدرباسية المئات من اهالي الناحية والقرى والبلدات التابعة لها.

وزينت ساحة الكراج بصور القائد عبدلله اوجلان وصور الشهداء واعلام وحدات حماية الشعب والمرأة ولافتة كبيرة كتب عليها "بروح ثورة 19تموز سندحر الاحتلال ونضمن النصر".

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم الادارة الذاتية زينب مراد قالت: "انتصرت ثورة 19 تموز بفضل تضحيات ابناء شعبنا الذين قاوموا وناضلوا بهدف الحفاظ على أمن وأمان أهالي شمال شرق سوريا".

بينت زينب ان:" ثورة 19 تموز جاءت استكمالا لمقاومة 14 تموز وحققت نجاحها في كافة المجالات وكان لها دور رئيسي في إنشاء نظام ديمقراطي يحتضن جميع المكونات".

وأضافت: "هذه الثورة انتصرت بفضل مقاومة ابناء ومكونات المنطقة في خندق واحد لذلك حققت هذه الثورة نتاجها وأسست نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا".

واختتمت زينب حديثها قائلا: "علينا المحافظة على دماء شهدائنا ومكتسبات المنطقة والوقوف الى جانب بعضنا البعض والمقاومة في وجه اعداء نظام الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وقدمت بعدها كل من فرقة رميلان والرقة وفرقة بوطان التابعة لمركز الثقافة والفن في قامشلو عدة أغاني عن ثورة 19 تموز وسط عقد حلقات من الدبكة.

(أ ح/ل)

ANHA