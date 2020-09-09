​​​​​​​أهالي الدرباسية يدينون الهجمات التركية على حفتانين

نظم، اليوم، مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية مظاهرة منددة بالهجمات التركية على حفتانين ومناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان.

وشارك المئات من أهالي الدرباسية وقراها بمؤسساتها المدنية والعسكرية في المظاهرة التي انطلقت من أمام مركز الشبيبة الثورية في الناحية، رافعين أعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"، "الفاشية التركية تهديد على الأمن العالمي فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"،" نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومغمور وجبال كردستان".

وجاب المتظاهرون الشارع الرئيسي في مدينة الدرباسية مرددين الشعارات التي تدين وتستنكر العدوان التركي على حفتانين في باشور كردستان، وشعارات تحيي المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في حفتانين.

وتجمع المتظاهرون أمام مركز مؤتمر ستار، وبعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة زينب مراد التي استنكرت الهجمات التركية على حفتانين وقالت:" في ظل هجمات دولة الاحتلال التركي على أراضي إقليم كردستان نرى بأن رئيس حكومة باشور كردستان نجيرفان برزاني يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا."

وأضافت "أن تركيا وبحجة حزب العمال الكردستاني تعمل على احتلال مناطق في باشور وروج آفا والشرق الأوسط عامة". كما أدانت زينب مراد صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات والهجمات التركية.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة حفتانين.

( ب ح – آ ح /ك)

ANHA