​​​​​​​أهالي أحرص يحمّلون المجتمع الدولي مسؤولية الجرائم التركية

استنكر أهالي ناحية أحرص عبر بيان لهم اليوم، القصف التركي المستمر على قرى ناحية شيراوا بعفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء الآهلة بالسكان والمهجّرين، محمّلًا المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج؛ مسؤولية عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء الذين قضوا جراء القصف البربري التركي.
خبر 2021-09-27T12:51:00 الشهباء

البيان ألقي من ساحة مركز مجلس ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، بحضور عدد من الأهالي إلى جانب رؤساء المجالس المحلية ودور الشعب، وجاء ردّاً على قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة بإعزاز وعفرين ومارع على شيراوا ومناطق الشهباء الآهلة بالسكان والمهجرين الذين هربوا من بطش المرتزقة.

وأكد البيان الذي قرأته الرئيسة المشتركة لمجلس الشهيدة آخين التابع لناحية أحرص، صباح بيرم، على أن تركيا لا تزال تحاول ضرب الاستقرار وترهيب الشعب وتهجيره مرة أخرى من خلال دك مدن وقرى الشهباء وشيراوا بالمدافع والأسلحة الثقيلة.

كما أشار البيان إلى هدف تركيا الأوحد وطموحها في ضرب مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب من خلال ترهيب السكان وتضييق الخناق عليهم لكسر إرادتهم وإيقاف مقاومتهم، مشدداً في الوقت ذاته على أن بربرية تركيا ومرتزقتها لم ولن تزيد الشعب إلا عزيمة وإصراراً وأملاً بتحرير كل المناطق المحتلة.

وحمّل البيان في ختامه، المجتمع الدولي مسؤولية ما تقوم به تركيا ومرتزقتها من استهداف للمدنيين الأبرياء، لصمته المخزي.

(مـ)

ANHA


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