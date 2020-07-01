​​​​​​​أهالي عفرين: نرفض هجمات الاحتلال المتكررة ونعاهد على المزيد من النضال

قصف الاحتلال التركي بتاريخ 23حزيران/يونيو بطائراته مدينة كوباني، قرية حلنج، مما أدى الى استشهاد ثلاثة نساء زهرة بركل، وأمينة ويسي، وهبون ملا خليل.

وفي السياق، رصدت مراسلة وكالتنا آراء أهالي مقاطعة عفرين، القاطنين في مخيم سردم التابع لقرية تل سوسين في مقاطعة الشهباء.

المواطنة نديمة علو قالت إن هجمات الاحتلال التركي على كوباني تدل على ضعفه، وتعيد سيناريو هجماته على عفرين لكسر إرادة المرأة، لكن إرادتنا لن تضعف وستزداد قوتنا ورغبتنا في تنظيم حركة المرأة.

وعاهدت نديمة علو على أنهم سيرفعون من وتيرة نضالهم وقوتهم، والسير على خطا الشهيدات ضد الاحتلال.

من جانبه قال المواطن رشيد قبلان " ثلاثة أعوام وقصف الاحتلال التركي الوحشي مستمر، باستخدامه الأسلحة المتطورة ضد الأهالي، وبعد احتلاله لعفرين يواصل قصفه على كوباني، ألا يرى العالم وحشية الاحتلال التركي ؟".

وتساءل المواطن رشيد قبلان: أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين حقوقنا؟ عند حدوث أية مشكلة في العالم ينشغلون عن حلها.

أما المواطنة ليلى شمو فقالت "شاهدنا هجمات الاحتلال التركي الوحشية في عفرين، ونرفض حدوث ذلك في كوباني، نحن النساء مهما حاول الاحتلال التركي كسر إرادتنا، فإننا لن نضعف".

ANHA