انطلقت التظاهرة من أمام مدرسة المشاة في ناحية فافين، وجابت الشارع الرئيس للناحية وسط ترديد الشعارات "لا للاحتلال التركي، لا للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تعيش مقاومة العصر والكرامة".

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء مقاومتي العصر والكرامة، ولافتات كتب عليها "لا للاحتلال لا للفاشية لا للعزلة، الزمن زمن الحرية، زمن حرية القائد، حرية القائد أوجلان ضمان لحرية الشعوب، لا للاحتلال.. نعم للحرية، إرادة الشعوب لا تقهر، إرادتنا أقوى من مؤامرتكم".

وتوقفت التظاهرة أمام مدرسة السواقة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت.

بعدها ألقيت كلمة من قبل العضوة في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف قالت فيها: "ظنت الدول المتآمرة التي اتحدت سويًا لفرض العزلة على القائد بأنها ستنهي إرادة الشعب الكردي، لكن فكر وفلسفة القائد مرسخة في أذهان الآلاف من الشعوب".

وألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين من قبل سليمان جعفر أشار فيها إلى أن دولة الاحتلال التركي عاودت مرة أخرى وفي مثل هذا اليوم احتلال أراضي سري كانيه وكري سبي، نحن نستنكر هذه الهجمات التي تطال الشعب الكردي ونتعهد برفع وتيرة نضالنا وتحرير أراضينا كافة من الاحتلال والمواظبة على فكر وفلسفة القائد حتى نصل إلى مآربنا".

أيضًا ألقيت كلمة باسم مجلس المرأة الحرة للشهباء من قبل رويدا إبراهيم قالت فيها: "رغم المؤامرة التي نفذت ضد القائد إلا أنه لايزال يخلق حقيقة الكرد والأحرار، ويناضل من أجل إنشاء نظام قائم على أخوة الشعوب في الشرق الأوسط، بالمقابل يجب أن نتكاتف ونكون يدًا واحدة للمحافظة على المكتسبات التي حُققت بدماء الشهداء للوصول إلى أهدافنا في الحرية، وإلى مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومتي العصر والكرامة.

(م ح- ل ش)

ANHA