​​​​​​​أهالي عفرين يزرعون الأشجار بمناسبة 8 آذار

بادر أهالي مقاطعة عفرين بمناسبة الـ ٨ من آذار، اليوم العالمي للمرأة، بزراعة الأشجار في مخيم العصر في ناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

وفي هذا السياق تحدثت نساءٌ من عفرين لوكالتنا ANHA ، حيث قالت أمينة عليكو من أهالي عفرين: "أردنا زراعة الأشجار لأن الأشجار تنقي الهواء في محيطنا كما تحمينا نحن وأطفالنا من الأمراض".

وتابعت: "إننا نزين الشهباء اليوم بالأشجار كما كنا سابقاً مزينين عفرين بالأشجار والخضرة. كل مكان يوجد فيه عفريني يكون مليئاً بالأشجار والخضرة والجمال".

بدورها قالت عيشة قبيلان:" إننا اليوم نزرع الأشجار ونبارك يوم ٨ آذار على القائد APO ، وعلى النساء الكرديات، النساء اللواتي يقاومن في السجون وجميع نساء العالم. ولأن القائد APO قال ‘مهما عملت من أجل حقوق المرأة فسيبقى قليلاً‘ علينا نحن النساء أن نسعى إلى تحررنا وأن نسير على خطا شهيداتنا النساء المناضلات".

أما ليلى محمد فقالت: "نبارك ٨ آذار على جميع نساء العالم. معنى زراعتنا للأشجار هو أن نبرز حقيقة المرأة المبتكرة بفطرتها، و كل مكان تعيش فيه المرأة يكون نابضاً بالخضرة والجمال والحياة".

(ر خ)

ANHA