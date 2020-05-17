​​​​​​​أهالي عفرين يطالبون برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وخاصة في تركيا، وازدياد المخاوف من انتشاره في السجون، يطالب أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

المهجرون المقيمون في مقاطعة الشهباء، دعوا المنظمات الدولية إلى التدخل والعمل من أجل فك العزلة عن القائد أوجلان.

المواطنة شادية حنان قالت إن فيروس كورونا بات يهدد البشرية، وأشارت إلى خطر انتشار الفيروس في السجون التركية، ودعت "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى السماح للمحاميين والأطباء بالتواصل "مع القائد عبد الله أوجلان للكشف عن صحته وسلامته في ظل انتشار هذا الوباء الخطير".

وبدورها قالت سارية حنان إن السجون أكثر عرضةَ للوباء، وأضافت "لهذا السبب نطلب من الأمم المتحدة بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان، فنحن لا نعلم ما هو وضع القائد أوجلان".

المواطن محمد حنان نوه إلى أن السلطات التركية تشدد العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وأضاف "القائد عبد الله أوجلان هو قائد الشعوب أجمع، لأنه يدعو إلى أخوة الشعوب، وتعزيز الديمقراطية في العالم".

حنان أكد أن سجن أوجلان لم يمنع من انتشار أفكاره، والتي تجسدت في مشروع الأمة الديمقراطية الذي تعتمد عليه شعوب شمال وشرق سوريا.

وطالب حنان الجهات الدولية المعنية بالعمل من أجل رفع العزلة عن القائد أوجلان.

(ك)

ANHA