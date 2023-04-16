​​​​​​​أهالي عفرين يشيعون جثماني الشهيدين جيلو باليا وخابور عفرين

وتوجه أهالي عفرين إلى مشفى آفرين في الشهباء لاستلام جثماني مقاتلي قوات تحرير عفرين محمود إبراهيم الاسم الحركي جيلو باليا وخابور عفرين اللذين استشهدا بتاريخ 15 نيسان خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وانطلق موكب التشييع من أمام المشفى صوب مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في عفرين عبد الحنان معمو الذي توجه بالعزاء لذوي الشهيدين وجميع أهالي عفرين.

وأضاف معمو: "تاريخنا مليء بنماذج المقاومة التي أبداها مقاتلونا في خنادق القتال، هذه الثورة تطورت بفضل دماء الشهداء".

كما تطرق معمو إلى هجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال في ذلك: "إن الهدف من هذه الهجمات إضعاف مقاومتنا وإبعادنا عن النضال من أجل تحرير عفرين. ولكننا سنواصل هذه المقاومة ولن نتخلى عنها".

كما ألقت وردي شيخو كلمة باسم الإدارة الذاتية توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيدين، وأضافت: "الأهالي الذين يواصلون النضال، يضحون بأرواحهم من أجل وطنهم".

وأنهت وردي شيخو حديثها بالقول: "شهداؤنا رسموا لنا طريق الحرية. الشهداء هم نجوم في سماء الوطن. وعليه فإننا نعاهد على مواصلة نهج الحرية".

ومن ثم قرأت عضوة لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطي في عفرين روكن أحمد وثيقتي الشهيدين وسلمتهما لذويهما، ليوارى جثمانا الشهيدين الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات.

ANHA