​​​​​​​أهالي عفرين يحتفلون بمناسبة قفزة 15 أب

وتجمع الالف من أهالي اقلي عفرين في ساحة مخيم سردم لأحتفل بمناسبة إطلاق الشهيد عكيد او ل طلقة ضد الاستعمار وبدء الكفاح المسلح.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها القاء الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين نوروز أحمد كلمة باركت فيها ذكرى قفزة 15 اب على عموم الشعوب الشرق أوسطية والشعب الكردي بشكل خاص.

وتحدثت نوروز أحمد عن اهمية قفزة 15 اب والتي كانت رداً على التجاوزات اللاإنسانية بحق الشعوب المضطهدة والتي كانت تعيش من دون حقوق.

وأكدت نوروز أحمد في ختام حديثها على أنه بروح 15 آب وبروح مقاومة أهالي عفرين ستتحرر عفرين وجميع المناطق المحتلة ويعود أهالها الأصليين الى أراضهم وبيوتهم.

من ثم توج كل من فريق مجلس مقاطعة عفرين بمركز الأولى وفريق عوائل الشهداء بمركز الثاني بعد لعبهما لمباراة يوم أمس والتي انتهت بفوز فريق مجلس مقاطعة عفرين بنتيجة خمسة اهداف مقابل 3 أهداف.

من ثم قدمت الفرق الغنائية المتواجدة في الشهباء بعض الفقرات من الأغاني التراثية والفلكلورية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي.

(كروبل)

ANHA