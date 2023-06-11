​​​​​​​أهالي عفرين والشهباء: لن ندع دماء أبنائنا تذهب هدراً

خرج الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء اليوم، في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على منطقة الشهباء والتزام كل من روسيا وحكومة دمشق الصمت حيالها.

وفي هذا السياق، رصدت وكالتنا آراء المتظاهرين.

وأشارت أمينة دينغلي إلى تجاهل العالم أجمع للهجمات اليومية التي يتعرض لها أهالي المنطقة وقالت: "تهاجمنا الدولة التركية يومياً، ونحن أهالي عفرين سنتصدى لهذه الهجمات على الدوام ولن ندع دماء أبنائنا تذهب هدراً وسننتقم للشهداء".

وانتقدت أمينة صمت روسيا وحكومة دمشق حيال هذه الهجمات وأكدت على التمسك بالمقاومة قائلةً: "نحن نساء عفرين، لن نتخلى عن النضال يوماً وسنقاوم في الساحات دائماً".

وأشارت زوزان حج خليل إلى عدم رضوخ أهالي عفرين لأعداء يوماً وقالت: "لن نقبل العبودية يوماً، وسنساند أبناءنا دائماً نحن الأمهات".

وتابعت زوزان حديثها قائلة: "من العار أن تلتزم الدولة السورية الصمت حيال تحليق مسيّرة في سماء سوريا وشنها هجمات على أراضيها".

أما المواطنة كوله فقد أشارت إلى تزامن هجمات دولة الاحتلال التركي مع حصار حكومة دمشق للمنطقة وقالت: "تتعرض المنطقة وأهلها للهجمات على مرأى الدولة الروسية والمجتمع الدولي. يجب وضع حد للقتل، والنهب، والإبادة والهجمات. إننا نريد أن تُحل الأزمة السورية".

وندد المواطن شيخ عدنان بهجمات دولة الاحتلال التركي على أهالي المنطقة وتسببها باستشهاد أبنائهم.

وأدان المواطن محمد بيرم جرائم دولة الاحتلال التركي وتواطؤ روسيا والدولة السورية معها وقال: "لن يستطيعوا القضاء على مقاومتنا وقضيتنا بهذا الشكل، سنحاسب الدولة التركية وننتقم لشهدائنا".

(ر)

ANHA