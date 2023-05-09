​​​​​​​أهالي عفرين والشهباء يتوافدون للمشاركة في فعالية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد

تحت شعار "حرية القائد آبو تأكيد للحرية وسلام المنطقة"، توافد الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين والشهباء إلى ساحة قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للمشاركة بالفعالية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والداعمة لحزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية التي من المقرر أن تعقد في الـ14 من إيار/مايو الجاري.

وزيّنت ساحة الفعالية، بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الخضر اليساري، ولافتات كُتبت عليها "حان وقت حرية القائد آبو"، "بفكر وفلسفة القائد آبو سنحرر المناطق المحتلة"، "حرية القائد آبو تأكيد للحرية وسلام للمنطقة".

كما وصل الآلاف من أهالي حيّي الشيخ مقصو والأشرفية إلى مكان الفعالية.

وتشمل الفعالية وفقاً للجنة التحضيرية "استماع المشاركين لتسجيلات صوتية للقائد عبد الله أوجلان عن نظام الحكم في الشرق الأوسط، وعن حرية المرأة، وعن سبل التخلص من نظام الحكم الحالي، وبدائله، وسيتخللها كلمات، وعروض ثقافية وفنية تقدمها الفرق الثقافية في المقاطعة".

(آ ر)

ANHA