​​​​​​​أهالي عفرين قلقون من مجزرة جديدة مع توجه الجيش العراقي إلى شنكال

عبّر أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، عن استيائهم من إقدام الجيش العراقي على إرسال الآلاف من الجنود لحصار شنكال.

أهالي عفرين المهجّرون إلى مقاطعة الشهباء، عبّروا عن رفضهم لهذه التحركات، وأكدوا أن الهدف من هذه التحركات هو القضاء على الشعب الإيزيدي.

المواطنة، ناديا أوسو، قالت إن الدولة التركية والحكومة العراقية تسعيان إلى ارتكاب مجازر جديدة بحق الإيزيديين في شنكال، ونوهت إلى أن إرسال الآلاف من الجنود العراقيين لمحاصرة شنكال يهدف إلى القضاء على الإدارة الذاتية التي أسسها أهالي شنكال.

وقالت ناديا إن أهالي شنكال تعرضوا إلى العديد من مجازر الإبادة وشُرّد الإيزيديون، واختطفت نساؤهم، وتم بيعهن في الأسواق، وأضافت "نحن أيضاً لنا الحق في العيش مثل جميع شعوب العالم ولم نخطئ بحق أحد".

وليد رسول، قال بهذا الصدد "بالأمس سمعنا خبر محزن بخصوص شنكال، ونحن نستنكر هذه التحركات، فعندما هاجم داعش شنكال في عام 2014 لم نرَ أية حكومة تقف وتساند أهالينا الإيزيديين، لذا نحن أهالي عفرين نساند أهالي شنكال ونقف إلى جانبهم".

أما هاجر سليمان، فقالت إن الحكومة العراقية باعت شنكال، عندما تعرضت للهجمات من قبل مرتزقة داعش.

وأضافت إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعقد الاتفاقيات مع أعداء الشعب الكردي، وقالت: "فليعلم العدو أن الكرد لم يعودوا كالسابق، وأننا نعلم بهدفه وماذا يريد من الكرد، وعلى الحزب الديمقراطي مساندة شعبه لا أن يضع يده بيد أعداء الشعب الكردي".

المواطنة، ذكية محمد، تحدثت أيضاً حول الموضوع "الدولة التركية المحتلة تحاول دائماً القضاء على الشعب الإيزيدي وخاصة النساء الإيزيديات، لذا سنقاوم وندعم النساء الإيزيديات، ولن نفسح المجال لتركيا لتحقيق أهدافها على حساب الإيزيديين".

وقال فاضل قاسم، "نستنكر الاتفاقية التي أُبرمت ضد شنكال، كما نستنكر إرسال آلاف الجنود العراقيين إلى شنكال، فحكومتا تركيا والعراق ترتكبان خيانة كبيرة بحق شعب شنكال، بهدف القضاء على ذلك الشعب واستكمال الإبادات التي تعرض لها سابقاً".

(ك)