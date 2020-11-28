​​​​​​​أهالي عفرين : المجلس الوطني شريك في جرائم الاحتلال ولن نقبل أن يمثّلنا

وتناقلت عدّة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ صوراً للمدعوّ عبد الله كدو، وهو أحد ممثّلي المجلس الوطنيّ الكرديّ في الائتلاف السوريّ وهو يقرأ الفاتحة على قبر أحد مرتزقة جيش الاحتلال التركيّ، ما أثار مشاعر السّخط والاستياء لدى أهالي عفرين المهجّرين.

الترحم على قتلة هفرين أمرٌ مُشين

المواطن ديار محمّد استنكر في بداية حديثه هذا الفعل الصّادر من المجلس الوطنيّ الكرديّ، وقال: "من يعتبرون أنفسهم سياسيّين كُرد منذ السبعينيّات نجدهم الآن يقومون بالترحّم على أرواح المرتزقة".

وتابع ديار: "بدلاً من أن يقوم المجلس الوطني بالعمل على حماية اللّغة والثقافة الكرديّة في عفرين من جرائم الاحتلال التركيّ، نجده اليوم مؤيّداً لممارسات المرتزقة".

وأكّد ديار في ختام حديثه: "نعتبر الترحّم على المرتزقة قتلة الشّهيدة هفرين خلف أمراً مشيناً لا يمكن قبوله".

أمّا المواطن جان مصطفى فوصف هكذا أفعال بالخيانة تجاه القضية الكردية، ويجب أن تدوّن في صفحات التاريخ السوداء، متسائلاً: "كيف لممثّلي المجلس الوطني الكردي الترحّم على أرواح هؤلاء القتلة الذين قتلوا أخوتهم الكرد واستحلّوا أملاكهم وسرقوهم ونهبوا ممتلكاتهم".

وتابع مصطفى حديثه بالقول:" كان حريّ بهم أن يعملوا على جمع الوثائق والأدلّة لتقديمها للأمم المتحدة، واسترداد حقوق المهجّرين، على الأقل كان يمكنهم إيصال حقيقة ما يجري في عفرين، بحقّ أبناء جلدتهم".

شركاء في جرائم الاحتلال

في حين أشارت المواطنة ألماز علي بأنّ: "المقاومة استمرّت 58 يوماً في مدينة عفرين المحتلّة كان يجب على المجلس الوطنيّ آنذاك دعم هذه المقاومة لا أن يذهب ممثّلوه إلى الترحم على قتلى المرتزقة الذين هجّروا أهالي عفرين ونهبوا ممتلكاتهم".

ونوّهت ألماز في ختام حديثها: "بأنّ جرائم القتل المرتكبة في سجون المرتزقة والعنف الممارس بحقّ النساء في المناطق المحتلّة تتمّ على مرأى ومسمع من ممثّلي المجلس الوطنيّ، أيّ أنّهم شركاء في تلك الجرائم".

(إ)

ANHA