​​​​​​​أهالي عامودا يشيّعون جثمان أحد أبنائهم معاهدين بمواصلة دربه

وانطلق موكب تشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد محمد علي، الاسم الحركي (أبو علي)، من مركز ناحية عامودا، بعد أن تجمّع المئات من أهالي الناحية أمام مركز مؤسسة عوائل الشهداء في مركز الناحية

وحسب وثيقة الشهادة التي أعلنت عنها مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية عامودا، فإن الشهيد محمد علي، الملقب باسم (أبو علي)، استشهد في مدينة منبج في الـ ١٠ من شباط/ فبراير الجاري.

وتوجّه موكب التشييع من مركز الناحية إلى مزار الشهيد إسماعيل في ناحية عامودا، سيراً على الأقدام، ورفع أصدقاء الشهيد محمد علي نعش صديقهم على الأكتاف، وسط ترديد الشعارات التي نادت بالانتقام للشهداء، ومواصلة دربهم.

وتخلّل- مراسم التشييع - إلقاء الكلمات من قبل قياديين في قوات سوريا الديمقراطية، أكدوا فيها على مواصلة النضال في سبيل تحقيق أحلام الشهداء في تحرير سوريا من المحتلين والمرتزقة.

القيادي في قسد روج آفا- محمد- في بداية المراسم قال: "اليوم نزفّ إليكم بطلاً جديداً من أبطال قوات سوريا الديمقراطية، ناضل وكافح في سبيل الدفاع عن بلاده"، وآشار إلى أن الشهيد محمد علي عاهد رفاقه في النضال حتى الشهادة، وأوفى بعهده.

فيما قال الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي محمد حبيب من جهته في المراسم: "لم يبخل الشهيد محمد يوماٌ بطاقته وخبراته في الدفاع عن المنطقة، وتقديم الدعم لرفاقه، وأكد أن قواتِهم سائرةٌ حتى تحقيق النصر، ودحر الاحتلال عن الأراضي السورية.

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة شهادة محمد علي، وتسليمها لذويه من قبل مؤسسة عوائل الشهداء، ليوارى بعدها جثمانه الثرى وسط التفاف حشدٍ كبير من أهالي الناحية وأصدقاء الشهيد حول عائلته.

(م ح/ل)

ANHA