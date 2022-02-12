​​​​​​​أهالي عامودا يشيّعون الشهيد هوكر

أقيمت مراسم تشييع المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، هوكر عامودا (الاسم الحقيقي إبراهيم سيدو)، الذي استشهد خلال هجوم دولة الاحتلال التركي على زركان في الـ 7 من شباط الجاري، في مزار الشهيد إسماعيل في عامودا.

خلال المراسم، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء في عامودا، سعيد فرسو، وقدّم تعازيه لذوي الشهيد ورفاقه، وأوضح أن دولة الاحتلال التركي تواصل شنَّ هجماتها لإبادة الشعب الكردي، وقال: "عندما يستهدف العدو أرضنا فإنه يستهدف الصغار والكبار والمقاتلين والمدنيين الكرد وكل المكونات. سوف نفشل هذه الهجمات، ونحن سائرون على خطا شهدائنا".

كما تحدث عمران أوركيش باسم المجلس العسكري لعامودا، وأوضح أنهم يتبنون شهداءهم، قائلاً: "سنواصل حربنا الانتقامية على خطا شهدائنا حتى آخر قطرة من دمائنا".

بعد إلقاء الكلمات، قرئ سجل استشهاد الشهيد هوكر عامودا، وسُلّم لشقيقه البالغ من العمر (١٠ أعوام).

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد هوكر عامودا، وسط ترديد الشعارات والزغاريد.

(ر)

ANHA