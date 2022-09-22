​​​​​​​أهالي عامودا ينددون خلال مظاهرة بخيانة الديمقراطي الكردستاني والهجمات التركية على المنطقة

خرج اليوم، المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات النسائية والمدنية لناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، للتنديد بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وخيانة الديمقراطي الكردستاني لأبناء شعبه، واستنكروا الصمت الدولي الذي لا يحرك ساكناً حيال الانتهاكات الوحشية المرتكبة بحق شعب المنطقة.

انطلق المتظاهرون من ساحة المرأة الحرة في ناحية عامودا، رافعين صور القائد أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، ويافطات كتب عليها "الخيانة والارتزاق هما نفس المبدأ وكلاهما أسوأ من الاحتلال"، "ثورة روج آفا الحرة ستنتصر على جميع رموز الخيانة"، "سوف نفشل جميع المؤامرات التي تحيكها تركيا ضد الحقوق المشروعة للشعب"، "نسعى لبناء نظام ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة"، "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، مرددين شعارات تندد بالخيانة والعمالة والاحتلال.

وعند الوصول إلى ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة لعضوة مؤتمر ستار في ناحية عامودا، منور خالد، تطرقت فيها إلى "الخيانة التي تحاك ضد شعب شمال وشرق سوريا، والهجمات المستمرة للاحتلال التركي على كافة مكونات المنطقة دون تمييز".

بيّنت منور خالد "يشن الاحتلال التركي بشكل مستمر هجماته اللا أخلاقية على جبال كردستان بمساعدة الديمقراطي الكردستاني، ولأنهما لم يستطيعا تحقيق مبتغاهما من تلك الهجمات، توجها إلى شمال وشرق سوريا، وبدأا باستهداف المواطنين، من بينهم نساء وأطفال، وسط صمت دولي وإقليمي".

وعن مقتل الشابة جينا، البالغة من العمر 22 عاماً على يد السلطات الإيرانية في شرق كردستان، نوّهت منور خالد "أن العدو يخاف من تنظيم المرأة وصمودها، فالمرأة حياة".

أكدت منور خالد في ختام كلمتها، "بإرادة الشعب المقاوم والصامد، لن نرجع خطوة إلى الوراء، الشعب الذي ضحى بأبنائه وبناته في سبيل حرية وطنه، لن يتراجع عن النضال والتضحية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات والهتافات التي تندد بالخيانة والعمالة والاحتلال.

(ك آ/ ل م)

ANHA