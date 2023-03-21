​​​​​​​أهالي آمد يتوجّهون إلى ساحة نوروز

يُحتفل بنوروز 2023 في عددٍ من المدن في باكور (شمال كردستان) وتركيا، تحت شعار "نوروز في كل مكان، حرية في كل زمان".

وأُهدي نوروز هذا العام إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب مرعش في 6 شباط/فبراير المنصرم. ويُختتم نوروز هذا العام في آمد.

فقد توجّهت حشود الأهالي إلى حديقة نوروز الواقعة في ناحية رزان منذ ساعات الفجر.

واللافت في الاحتفالية المشاركة الكبيرة للمرأة والشبيبة. فيما أُوقفت حشود الأهالي في الساحة لفترة طويلة على الحواجز.

ويدخل الأهالي إلى الحديقة من خمسة محاور، ويوجد حاجزان للشرطة في بلوارا قامشلو، وأربعة حواجز أخرى في شارع نوروز وحي بقجلاري.

وتوافدت حشود الأهالي إلى الساحة الساعة 09:30 عبر بوابة البروتوكول، بعد بدء الدخول إليها.

وزُيّن مسرح نوروز باللون الأسود حداداً على ضحايا الزلزال، وعُلّقت في الساحة رسالة تعزية نصّها: "العزاء لشعبنا".

كما عُلقت ملصقات لجينا أميني كُتب عليها: "سنصعّد نضال المرأة بخصلة شعر جينا أميني" وملصقات كمال كوركوت كُتب عليها: "كمال كوركوت خالد".

ورُفعت في ساحة نوروز العديد من اليافطات. فيما تشارك المرأة والشبيبة في الاحتفاليّة بالزي القومي.

ودخلت النساء والشبيبة إلى الساحة وهم يرفعون رايات فريق آمد سبور لكرة القدم، وأعلام بالوان "الأخضر والأحمر والأصفر" فيما ردّدوا شعارات "يحيا القائد آبو" و "لا حياة بدون القائد" و " "Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية).

ولا تزال حشود الأهالي تتوافد إلى ساحة الاحتفالية بترديد الشعارات وإطلاق الزغاريد والتصفيق.

(ر)

ANHA