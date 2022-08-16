وقتل شاب من أبناء بلدة تل شهاب في ريف درعا، نتيجة استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، بين بلدتي المزيريب وتل شهاب في ريف محافظة درعا الغربي، ويتهم الأهالي القتيل بالعمل على تجنيد أبناء المنطقة لصالح "القوات الروسية"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 343 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 291 شخصاً، هم: 140 من المدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال، و 124 من العسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى "التسويات"، و14 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و2 من مرتزقة داعش و7 مجهولي الهوية و4 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)