​​​​​​​اغتيال قيادي سابق في جماعة المسلحين المحليين وإصابة آخر شمال درعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر لشخصين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وهو قيادي سابق في جماعة المسلحين المحليين، وإصابة آخر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في درعا وعموم مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد 73 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 54 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق و"الأجهزة الأمنية" التابعة لها والمتعاونين معها.

ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل على فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)