​​​​​​​اغتيال متعاون مع أجهزة حكومة دمشق الأمنية في ريف درعا الشرقي

وأقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال مواطن في بلدة محجة بريف درعا الشرقي، حيث جرى استهدافه بالرصاص بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بحسب الأهالي، فإن المواطن كان عنصراً سابقاً في جهاز "الشرطة" التابع لحكومة دمشق ويعمل حالياً كـ "مخبر ومتعاون لصالح الأجهزة الأمنية".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 278 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 233 شخصاً، هم: 116 من المدنيين، بينهم سيدتان و5 أطفال، و95 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى "التسويات"، و11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا ما تسمى "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق لداعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

وتخيم على مدينة درعا الخاضعة لما تسمى التسويات التي أجرتها حكومة دمشق في شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي، حالة من الفوضى والفلتان الأمني نتيجة ازدياد حالات القتل والاغتيال بشكل هائل.

(ل د)