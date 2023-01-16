​​​​​​​اغتيال برلمانية في العاصمة الأفغانية كابول

وبحسب ما نقلته هذه الوسائل، الأحد، فإن أحد حراس مرسل نبي زاده قتل فيما أصيب شقيقها.

يشار إلى أن مرسل نبي زاده، واحدة من النساء اللواتي رفضن مغادرة أفغانستان على الرغم من التهديدات التي طالتهن بعد استلام طالبان الحكم في أفغانستان منتصف آب 2021.

وأصدرت طالبان فور استلام الحكم، أحكام مجحفة بحق المرأة، واستُبعدتها من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل، كما منعتهن من السفر من "دون رجل من الأسرة، وينبغي عليهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل".

وفي تشرين الثاني عام 2022، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وباتت المظاهرات النسائية ضد هذه التدابير التي نادراً ما تجمع أكثر من أربعين شخصاً، محفوفة بالمخاطر، وأُوقفت في سياقها نساء كثيرات، في حين يواجه الصحفيون صعوبات متزايدة في تغطية هذه الأحداث.

(ي م)