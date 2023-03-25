​​​​​​​اغتيال عنصر يتبع لمخابرات حكومة دمشق في درعا

استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، اليوم، عنصراً من الجماعات المحلية المدعومة من مخابرات حكومة دمشق، قرب مشفى درعا الوطني بدرعا المحطة، ما أدى لمقتله على الفور.

يعمل ضمن مجموعة يتزعمها "مصطفى المسالمة" والتي تعمل مع شعبة المخابرات العسكرية في حكومة دمشق، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك، في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في درعا وعموم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد لـ 104 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسبّبت بمقتل 81 شخصاً، جلّهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

(د ع)