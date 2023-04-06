​​​​​​​اغتيال عنصر من قوات حكومة دمشق بدرعا

في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستمر في درعا، اغتيل صباح اليوم عنصر في قسم شرطة درعا التابع لقوات حكومة دمشق وذلك جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، في بلدة قرفا أثناء توجهه لعمله في مركز المدينة، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد 128 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 96 شخص، جلهم من المواطنين وقوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق؛ فوضى أمنية وفلتان أمني وحوادث قتل واغتيالات بشكل شبه يومي.

وتدل هذه الحوادث على مدى خطورة الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، وسط إغفال من الأخيرة، حيث باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية مستهدفة كل من المواطنين والعسكريين دون حسيب أو رقيب.

(د ع)