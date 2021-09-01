​​​​​​​أفين جمعة: الصراع على السلطة يعيق تحقيق السلام

وعنونت المنظمة محاضرتها بـ "مسيرة السلام من أجل بناء عالم منصف ومستدام"، التي ألقيت من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان لإقليم الجزيرة، أفين جمعة، ودارت حول ماهية السلام وكيفية الوصول إليه لبناء عالم منصف.

وتناولت المحاضرة التي نظمت في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، مبدأ السلام الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن العدالة حيث تقوم على حفظ التوازن البشري، ولا وجود للسلام من دونها.

وأشارت المُحاضِرة أفين جمعة إلى أن الأمان والعدالة هما أساس وجود السلام "فالبشرية منذ الأزل تسعى إلى تحقيق السلام، ولكن ما يحدث من صراعات وأزمات وحروب نتيجة الصراع على السلطة وهي بشكل دائم مستمرة وتعيق تحقيق مبدأ السلام".

وبيّنت أفين أن "إقرار اليوم الدولي للسلام لم يتم إقراره في عام 1981، إنما سبق ذلك، فقد كان العالم يحتفي به منذ مئات السنين، ولكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أقرت في الـ 1 أيلول/سبتمبر 1981 من كل عام يوماً عالمياً للسلام، وذلك نظراً لأهمية السلام في الحفاظ على أمن العالم ككل".

وتطرقت أفين جمعة إلى أهمية العناية "بالذات وبالآخر"، وقالت في هذا الصدد: "مسألة العناية بالذات وبالآخر هو أمر أساسي من أجل الحفاظ على بنية المجتمع وتماسكه، وله الدور الأساسي في بناء عملية السلام"، وأضافت "التناحر والتمييز والصراعات القومية والعرقية كل هذه الأمور تنتج أفكاراً متطرفة وتضعف من بنية المجتمع، وتؤدي إلى تنافر الأفراد من بعضهم البعض".

وزادت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان، أفين جمعة: "تحدث الصراعات والنزاعات شرخاً داخل المجتمع يصعب ترميمه وإعادته إلى هيكليته الأساسية"، مؤكدة أنه بخلاف ذلك يمكن تحقيق السلام "من خلال التركيز على العناية بالذات وبالآخر، ويكون ذلك بعدم الانجرار وراء التطرف القومي والفكري والإيديولوجي، كل هذا من شأنه زعزعة شخصية الإنسان والتأثير على توازنه".

(ي م/ آ)

ANHA