​​​​​​​أفين جمعة: الدولة التركيّة ترتكب جرائم حربٍ في المنطقة

تعرّضت قرية عين العبد الواقعة في الريف الشرقي لناحية تل تمر، في 24 نيسان، لقصف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وأسفر عن استشهاد 3 أطفال أشقّاء، وإصابة 3 أطفال آخرين لا يزالون يتلقّون العلاج في مستشفى جيان في الحسكة حتّى الآن.

وتبيّن أنّ جميع الأطفال من عائلة واحدة وأسماء الشهداء منهم هي: مريم خضر عويس (10 أعوام)، اعتدال عويس (9 أعوام) وعبد العزيز عويس (8 أعوام).

الإداريّة في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة، تحدثت إلى وكالتنا حول هذا الموضوع، وأكدت أنّها ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مثل هذه الممارسات في المنطقة، وأنّ القصف الجويّ والبرّي على المنطقة مستمرّ منذ احتلال سري كانيه وكري سبي عام 2019، ونوهت: "استهدفوا العديد من المدنيين بينهم العديد من الأطفال، كما يعاني عددٌ منهم من إعاقةٍ دائمة بسبب إصاباتهم".

الأهالي لا يستطيعون حتى حصد محاصيلهم

وأكّدت أفين جمعة على أنّه وبحسب القوانين الإنسانيّة الدوليّة، هناك جريمة حربٍ تُرتكب بحقّ أهالي المنطقة، فهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لا تهدّد حياة الأهالي في تل تمر فحسب بل في جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وتابعت حديثها قائلةً: "عدا عن التهجير القسري، لا يستطيع الأهالي حتّى حصاد محاصيلهم بسبب الهجمات، للتهجير القسري والعيش في المخيمات مصاعب وعقبات كبيرة".

دعت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، منظمات حقوق الإنسان الدوليّة إلى وضع حدّ لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

(ر)

ANHA