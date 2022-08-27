​​​​​​​أفين جمعة تناشد الصليب الأحمر بشأن قطع الاحتلال التركي مياه محطة علوك

مرّة أخرى، قطعت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها المياه عن محطة علوك. في خطوة لتعطيش الأهالي واستخدام المياه كورقة ضغط لابتزاز أهالي شمال وشرق سوريا ومحاربتهم في الحاجات الأساسية لعيشهم.

في 22 آب الجاري، أدلى مجلس مقاطعة الحسكة ببيان حذر من خلاله، أنّ منظمات حقوق الإنسان الدولية تلتزم الصمت حيال انتهاكات دولة الاحتلال التركي.

في هذا السياق، تحدّثت الإدارية منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة؛ أفين جمعة لوكالتنا.

وذكرت أفين جمعة أنّ مشكلة قطع مياه الشرب عن محطة علوك مستمرة منذ احتلال الدولة التركية لسري كانيه أي منذ عام 2019 وقالت: "تُرك أكثر من مليون شخص بلا ماء، وهذا يهدّد حياة الأهالي في المنطقة".

وأشارت أفين جمعة إلى انتهاك دولة الاحتلال التركي للقوانين، وقالت: "وفقاً للقانون الدولي المتعلّق بحماية المدنيين في الحرب فإنّ هذا يعدّ جريمة حرب بحقّ المدنيين، فالدولة التركية تستخدم المياه كسلاح ضد الأهالي. كما أن قطع المياه يسبّب زيادة الأمراض وخاصة في مخيمات النزوح".

وعلّقت أفين جمعة على مسألة المخيمات قائلة: "كما نعلم فإن معظم المخيمات تقع هناك؛ كمخيم الهول وسري كانيه وواشوكاني. وإلى جانب النازحين هناك قرى عديدة مُعرّضة للخطر، فشراء الأهالي للمياه خطر عليهم، لأنّها غير صالحة للشرب".

وأشارت أفين إلى سد الفرات أيضاً وانخفاض ساعات الكهرباء والماء، وقالت: "إنّ نسبة الكهرباء محدودة، وخُصّص جزء كبير من الكهرباء لمحطة علوك. ولكن على الرغم من ذلك، فإنّ الكمية التي تم الاتفاق عليها خفضت إلى أكثر من النصف" من مياه نهر الفرات.

اتّفقت الدولة التركية المحتلة مع حكومة دمشق على ضخ المياه بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، لكنّها قامت بضخ أقل من 200 متر مكعب خلال 15 شهراً الماضية. وهذا ما جعل معدّل انقطاع المياه تاريخيّاً.

وتابعت أفين جمعة حديثها "مشكلة مياه نهر الفرات موجودة بين سوريا والعراق وتركيا منذ سنوات. ولا يتم الالتزام بالاتفاقية وتم تخفيضها. يعتمد أكثر من 7 ملايين شخص على نهر الفرات، سواء في الزارعة أو الكهرباء أو محطة المياه، وتم إيقافها جميعاً".

في ختام حديثها، ناشدت أفين جمعة الصليب الأحمر الدولي، الأمم المتحدة والدول الضامنة الضغط على دولة الاحتلال التركي.

(ر)

ANHA