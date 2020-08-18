​​​​​​​افتتاح ورشة لصنع الكمامات وتوزيعها مجانًا على الأهالي

مع انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وإقرار الإدارة الذاتية بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة كتدبير وقائي لمنع الإصابة بالفيروس، دعت الحاجة إلى كميات كبيرة من الكمامات، خاصة أن المنطقة تشهد حصارًا خانقًا.

ولتلبية احتياجات أبناء ناحية تربه سبيه والمؤسسات الخدمية بادر مكتب المرأة في بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه بافتتاح ورشة خياطة لصنع الكمامات.

الادارية في مكتب المرأة عفيفة سليمان أشارت إلى أنهم في مكتب المرأة يحاولون من خلال ورشة الخياطة تأمين وتوفير الكمامات الطبية الجاهزة لعمال وموظفي البلدية بشكل يومي، وأيضًا توزيعها على الاهالي ومراجعي البلدية.

عفيفة سليمان نوهت إلى أن الورشة تشكلت بشكل طوعي ويشارك فيها أكثر من 10 نساء من بلدية الشعب، وأنهن سيقمن بتوزيعها على الأهالي مجانًا.

وأوضحت عفيفة سليمان أنهن يقمن بصنع مئة كمامة يوميًّا، ويسعين إلى توسيع الورشة لسد حاجة الأهالي من الكمامات الطبية.

(ر ر/أ ب)

ANHA