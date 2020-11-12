​​​​​​​افتتاح ثاني مستوصف لخدمة النساء والأطفال والمُهجّرات بالمجان

في إطار مساعي وقفة المرأة الحرة إلى تقديم المساعدات للنساء والأطفال والمُهجّرات خاصة، افتتح اليوم، ثاني مستوصف في حي المفتي بالقرب من دوار النسر في مدينة الحسكة.

ويضم المستوصف قسمي الأطفال والنسائية، ويخدم مُهجّرات سري كانيه بشكل مجاني, ولأهالي الحسكة بمعاينة ألف وخمسمئة ليرة، وتقديم الأدوية بالمجّان.

وسيفتتح المستوصف أبوابه من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا, ويستقبل المرضى في كافة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

مراسم الافتتاح بدأت بدقيقة صمت، وبحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية للمرأة وعوائل الشهداء.

وألقت ،ياسمين عمر، إدارية وقفة المرأة الحرة في مقاطعة الحسكة كلمة قالت فيها "نحن في وقفة المرأة في شمال وشرق سوريا نعمل على تسيير أمور المرأة والطفل وتقديم خدمات من كل النواحي لهم".

وأضافت: نحن في وقفة المرأة نعمل على تقديم تدريبات مهنية, مسلكية, تمريض, خياطة, كوافيرة, ومن خلال هذه التدريبات يتم إعطاؤهن شهادات، وخلال هذه الدورات نكون وسيلة في مساعدتهن للوصول إلى غاياتهن، ورفع سوية المرأة في المجتمع".

وأشارت ياسمين، "إننا اليوم نفتح المركز الصحي في مدينة الحسكة بقسميه، الأطفال والنسائية, لنكون وسيلة لمدّ يد العون إلى الأهالي والمُهجّرين خاصة، وتقديم الرعاية الصحية والمعالجة لهم".

وشكرت ياسمين عمر في ختام الحديث كافة المؤسسات التي قدمت المساعدة لفتح المستوصف.

وقد تم قص شريط الافتتاح من قبل فلك أحمد والدة "الشهيد زنار" الذي استشهد في المعارك ضد داعش.

والجدير ذكره، أن وقفة المرأة الحرة افتتحت المستوصف الأول في مدينة الحسكة في تشرين الثاني من العام المنصرم.

(ه إ/س و)

ANHA