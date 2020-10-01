​​​​​​​افتتاح سوق التّسوق الأوّل في مدينة الرّقة

وافتتح سوق التسوق الأول بالقرب من ساحة الإطفائية على أرض مركز الرقة الثقافي سابقاً بحضور المئات من أهالي الرقة.

وأقامت لجنة الثقافة والآثار في افتتاحية السوق حفلاً فنياً أحيته فرقة مركز الرقة للثقافة والفنون الموسيقية.

وتنوّعت البضائع المعروضة من قبل الفعاليات الاقتصادية في السوق, لكنّها تركّزت على الألبسة المدرسيّة والقرطاسية كبادرة دعم للعام الدراسي الجديد, حيث ستباع البضاعة بأسعار مخفّضة بحسب الإعلانات الترويجية المنتشرة في أحياء المدينة.

هذا وسيستمرّ سوق التسوق الأول حتّى العشرين من شهر تشرين الأول الجاري مع التأكيد على تكرار المهرجان سنوياً من قبل لجنة الثقافة والآثار المنظّمة لهذه الفعالية.

(ع ع/إ)

ANHA