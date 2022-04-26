وحضر افتتاحية الصالة الرياضية التي تضم ملعباً لكرة السلة وآخر لكرة الطائرة، العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، وإداريي المؤسسات المدنية في المقاطعة.

بدأت الافتتاحية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، خُناف خليل، كلمة أشادت فيها بدور الشبيبة في التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.



وقالت خُناف: "حققنا جزءاً صغيراً من أحلام الرياضيين، وخاصة الشهداء، ونعاهد بالسير على خطاهم حتى آخر قطرة من دمنا".

واستهل حفل الافتتاح

قدمت بعدها فقرات غنائية من قبل فرقة "كولاف" التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، لتختتم الفعالية بإقامة مباراة لكرة الطائرة بين فريقي برخدان ونسرين.

يذكر أن الشهيد مسعود إبراهيم كان لاعب كرة القدم في نادي برخدان بمدينة كوباني، والذي استشهد أثناء استهداف مسيّرة تابع لدولة الاحتلال التركي منزل في مدينة كوباني في الـ 25 من شهر كانون الأول من العام المنصرم مع 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

(ن ك/د)

ANHA