​​​​​​​افتتاح سابع مؤسسة استهلاكية في إقليم الجزيرة

في خطوة لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية في سوريا والتي تتأثر بها مناطق شمال وشرق سوريا، أقرت الإدارة الذاتية في 17 حزيران، رفع أجور العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتخفيض أسعار حزم الإنترنت، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح مؤسسات استهلاكية، ومراقبة محال الصرافة، ودعم المشاريع الزراعية.

اليوم، وبحضور الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس وأعضاء هيئة الاقتصاد وعشرات الأهالي، افتتحت مؤسسة استهلاكية في مدينة قامشلو.

طلعت يونس أوضح أن الهدف من افتتاح المؤسسات الاستهلاكية هو تقديم العون للأهالي من الناحية الاقتصادية، وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية ومنع احتكار التجار السلع والمواد الغذائية.

وبدروها أشارت الرئيسة المشتركة لشركة نوروز في شمال وشرق سوريا، ليلى يوسف، إلى أن المؤسسة الاستهلاكية ستقدم المواد استهلاكية بأسعار مناسبة، وبيّنت أنهم افتتحوا حتى الآن 7 مؤسسات استهلاكية في مناطق مختلفة ضمن إقليم الجزيرة.

وتضم المؤسسات الاستهلاكية كافة المواد الغذائية والمنظفات.

(هـ س/ أ ب)

ANHA