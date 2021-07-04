​​​​​​​افتتاح قسم الحواضن في مشفى الشعب بناحية عامودا

نظراً لحاجة الأهالي في ناحية عامودا إلى حواضن الأطفال، افتتحت الهيئة اليوم، القسم في مشفى الشعب بالناحية.

ويعالج القسم الأطفال حديثي الولادة مجاناً، ويوفر التكاليف الباهظة والمسافات التي كان على الأهالي قطعها لنقل أطفالهم إلى مشافي المدن القريبة.

وقُص شريط الافتتاح من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، إقبال أحمد، بحضور الكادر الطبي في القسم والمشفى.

تلى ذلك إلقاء كلمة من قبل الطبيب العامل في قسم حواضن الأطفال، سليم شوكت، الذي بارك افتتاح القسم، مؤكداً أنه خطوة كبيرة لخدمة أهالي.

وحضّرت الهيئة منذ ما يقارب الـ 3 أشهر، لافتتاح القسم الذي يحتوي على ثلاثة أجهزة من الحواضن التي تؤمن لأطفال حديثي الولادة التدفئة والتغذية والرعاية الطبية التي يحتاجونها على مدار الـ 24 ساعة، فيما يعمل في القسم 4 أطباء و8 ممرضين وممرضات.

والجدير بالذكر أن قسم الحواضن في مشفى الشعب هو الأول من نوعه على مستوى ناحية عامودا.

(ه ع/ س ر)

ANHA