​​​​​​​افتتاح نادٍ للياقة البدنية خاص بالمرأة في الطبقة

حضر الافتتاح الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي روشن حمي، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي هند العلي إلى جانب العشرات من أعضاء وعضوات اللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت نائية الرئاسة المشتركة في لجنة الشباب والرياضة ولاء الأحمد كلمة أشارت فيها إلى الانتصارات التي شهدتها ساحات شمال وشرق سورية بحضور وقوة المرأة.

وقالت ولاء الأحمد: تقديرًا لنضال المرأة في شمال السوري، افتتحتنا ناديًا للياقة البدنية خاصًّا بالمرأة.

بدوره ألقى والد الشهيدة بتول كلمة استذكر فيها الشهداء، وفي الختام تم قص الشريط من قبل شقيقة ووالد الشهيدة بتول.

هذا ويتضمن النادي أكثر من 30 آلة رياضية، وسيتم استقبال النساء من الساعة ال 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً.

الجدير ذكره أن المناضلة "بتول" استشهدت قبل شهرين خلال تأديتها لواجبها العسكري، وشُيّع جثمانها في مزار الشهداء في الطبقة.

(و ه/س و)

ANHA