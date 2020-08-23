​​​​​​​افتتاح مؤسسة استهلاكية في ناحية تربه سبيه

بحضور الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا سلمان بارودو ومؤسسة عوائل الشهداء، افتتحت هيئة الاقتصاد والزراعة مؤسسة استهلاكية باسم نوروز في ناحية تربه سبيه.

ويوجد ضمن المؤسسة الاستهلاكية كافة المواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات ومستلزمات المنزل.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان بارودو أوضح أن افتتاح مؤسسات استهلاكية من إحدى قرارات خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا، والهدف منه تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.

بارودو أكد أن المواد ستباع بحسب سعر التكلفة، وستوفر على المواطنين وتؤمن كافة الحاجات المنزلية والاستهلاكية، وتضع حدًّا للتجار الذين يحتكرون الأسواق.

كما بيّن سلمان بارودو أن قانون قيصر ترك آثارًا سلبية على مناطق شمال وشرق سوريا، كون الإدارة الذاتية جزء من سوريا وتتعامل بالليرة السورية، وأكد أن التحالف الدولي وروسيا مطالبون بتعويض أبناء هذه المنطقة بالمساعدات من كافة النواحي.

سلمان بارودو بيّن أيضًا أنهم قاموا بافتتاح عدة مراكز في كل من الطبقة والرقة والحسكة وعامودا، وسيتم افتتاح مراكز استهلاكية في باقي مدن ونواحي شمال وشرق سوريا في الأيام القادمة.

(كروب/أ ب)

ANHA