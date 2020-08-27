​​​​​​​افتتاح مؤسسة استهلاكية في الشدادي

مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ في سوريا، تدهورت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفعت معها أسعار المواد الغذائية بشكلٍ جنوني.

وكغيرها من المناطق في سوريا، تأثرت مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهذا القرار، وما زاد من معاناتها هو الحصار الخانق المطبق عليها من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وسيطرتهم على الطريق الدولي M4 بعد هجومهم في الـ9 من تشرين الأول 2019 واحتلال سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

ولتخيف العبء عن المواطن وكسر احتكار التجار للمواد، عملت الإدارة الذاتية على افتتاح العديد من المشاريع التشاركية، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة والصناعة المحلية.

ومن أهم المشاريع التي تساهم في تقليل المصاريف على المواطن في هذا الوقت الذي ترافق مع جائحة كورونا، هي المؤسسات الاستهلاكية.

وفي هذا الإطار، افتتحت هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع مجلس مقاطعة الحسكة مؤسسة نوروز الاستهلاكية لتأمين كافة السلع الغذائية وبسعر التكلفة في ناحية الشدادي.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، علاء العمر، قال لـ ANHA: "عملت الإدارة الذاتية من الوهلة الأولى لتطبيق قانون قيصر على اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف قدر الإمكان من تداعياته على المنطقة، ومن ضمنها مشاريع المؤسسات الاستهلاكية في غالبية المناطق لشمال وشرق سوريا".

المشروع الاستهلاكي سيحمي المستهلك من جشع التجار الذين احتكروا بعض المواد الأساسية لبيعها بأسعار مرتفعة، الأمر الذي زاد من المعاناة، باعتبارها تحتوي على كافة السلع التي يحتاجها المستهلك بسعر التكلفة، حسب الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي.

ويشير العمر إلى أن طموح المجلس المدني في الناحية هو افتتاح مؤسسات نموذجية أخرى في المناطق التابعة للناحية بالتنسيق مع هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا.

وختم العمر بشكر الجهات المختصة على الجهود المبذولة لافتتاح مثل هذه المشاريع النموذجية خدمةً للأهالي وتلبية طلباتهم.

(ب د/هـ ن)

ANHA