​​​​​​​افتتاح مشفى في ريف الشدادي يخدم أكثر من 55 قرية  

ويبعد مشفى الراشد الذي تم افتتاحه منذ فترة قريبة، 23 كم شمال غرب ناحية الشدادي في منطقة الـ 47 الذي تم اختيارها لموقعها المتوسط بين الشدادي والقرى التابعة لها والتي يبلغ عددها حوالي 55 قرية.

وتم تجهيز المشفى بكافة الأقسام الإسعافية والجراحية والبولية وعيادات الأمراض الباطنية ومخبر للتحاليل وقسم للأمراض النسائية وما يتبعها من عمليات قيصرية وولادة طبيعية وصيدلية مركزية تصرف الوصفات الطبية بأسعار الجملة.

ونظرًا لموقع المشفى الاستراتيجي، فقد ساهم في تخفيف الأعباء المادية والجسدية عن سكان المنطقة الذين كانوا يتكبدون مشقة السفر للعلاج في مدينة الحسكة وما يرافقها من أعباء مادية وانتظار لساعات أو لأيام.



رئيس مجلس ناحية عبدان الواقعة ضمن منطقة الـ 47، محمد الحسين، أشاد بهذه الخطوة، خاصة بالنسبة لاختيار الموقع والخدمات المقدمة من قبل المشفى. حيث أكد أن الأهالي لن يضطروا بعد افتتاح المشفى للسفر الى الحسكة أو قامشلو للعلاج، خاصة أن بإمكان المريض مراجعة المشفى وحجز موعد بدلًا من الانتظار لساعات أو لأيام في العيادات والمشافي الخاصة.

من جانبه، أوضح الطبيب في مشفى الراشد محمد الفاضل، أن المشفى متكامل تمامًا من حيث أقسامه وخدماته، ووفر على الأهالي الشيء الكثير، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تطوير العمل في المشفى وإدخال أحدث الأجهزة الطبية في الفترة المقبلة.

ويذكر أن هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا انتهت من أعمال تجهيز مشفى الشدادي الوطني، حيث سيدخل الخدمة خلال وقت قريب.

(مـ)

ANHA