​​​​​​​افتتاح مركز للحجر الصحي لمصابي كورونا في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي

الافتتاح حضره عدد من الفعاليات المدنية وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وأعضاء من المجالس المحلية ودور الشعب وممثلات عن إدارة المرأة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، وقبيل الافتتاح، رحب أحد أعضاء فريق مبادرون حمود الخلف بالحضور، مؤكداً أن هذه المركز سيكون عوناً للأهالي للحد من انتشار الفيروس والعلاج منه.

من ثم تجول الحضور ضمن المركز للتعرف على أقسامه وتجهيزاته والاطلاع على النواقص.

كما أثنى الإداري في لجنة الصحة بمجلس الريف الشرقي، مشعل السلطان، على هذه المبادرة، ووعد الفريق بإيصال شكاويهم ومتطلباتهم للجهات المختصة ومساعدتهم بجميع الإمكانات المتوفرة وتذليل الصعاب أمامهم.

وتناقش مشعل السلطان مع أعضاء الفريق بالتعميم على الصيدليات بعدم إعطاء أي علاج أو توجيهات لأي شخص يشتبه بإصابته بالفيروس، وتوجيهه إلى مركز الحجر لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أخذ مسحات وتحديد الإصابة والحجر إذا لزم الأمر.

ويعمل فريق مبادرون بإمكانات متواضعة حيث يضم ٢٠ متطوعاً ومتطوعة، ومعدات (7 أسطوانات أوكسجين وجهازين لفحص الأكسجة وجهاز لفحص الحرارة). بالإضافة إلى وجود 4 سيارات تحت الطلب ٢٤ ساعة، وأرقام ساخنة للطوارئ.

والجدير بالذكر، أن الفريق سيقوم بجولات توعية على الأهالي والمدارس والمراكز العامة مع حملات تلقيح ضد اللشمانيا، بالإضافة إلى الجولات الصباحية والمسائية على مرضى كورونا.

(ث ع/مـ)

ANHA