​​​​​​​افتتاح مركز هلات لتأهيل أطفال مرتزقة داعش في الحسكة

وبناء على مقترح من وحدات حماية المرأة YPJ، لإعادة تأهيل أطفال داعش ممن هم داخل المخيمات في مناطق شمال وشرق سوريا، أعلن اليوم في مراسم رسمية من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن افتتاح مركز "هلات لتأهيل ورعاية الأطفال" في مدينة الحسكة.

ويهدف المركز تدريب وتأهيل أطفال مرتزقة داعش، وإعداد الأطفال تربوياً وتعزيز الثقة بالنفس بعد حالة الحرب والقتل التي عاشوها خلال سنوات الحرب، حسب القائمين على المركز.

وحضر مراسم الافتتاح، إلى جانب وحدات حماية المرأة، وقياديين في قوات سوريا الديمقراطية، وفد من التحالف الدولي.

وافتتح المركز من خلال بيان لإدارة مركز "هلات لتأهيل ورعاية الأطفال"، الذي قرئ من قبل الإدارية في المركز، بروين العلي، في ساحة المركز، قالت فيه: "نعلن اليوم عن افتتاح مركز هلات، من أحد مشاريع الإدارة الذاتية على صعيد إعادة وتأهيل أطفال داعش الإرهابي".

ونوهت أن مهمة مركز هلات هي تأهيل ورعاية الأطفال خاصة المتضررين من الحرب منهم أطفال مرتزقة داعش، بعد أن كانت نساء داعش المتطرفات يقمن بتلقين أطفالهن الأفكار المتشددة ويقمن بتحضيرهم وتدريبهم ليصبحوا دماءً جديدة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت "انطلاقاً من هذا وبمبادرة من وحدات حماية المرأة وبدعم ومساندة من قوات التحالف الدولي نقوم بافتتاح هذا المركز لتأهيل ورعاية الأطفال بفئاته المختلفة من مراحل الطفولة، ونهدف منها إنشاء جيل سليم ومعافى من الفكر المتطرف والعنف الذي عانوا منه خلال الحرب".

وأكدت أن المركز يضم 55 طفل/ـة، من أطفال داعش الأجانب، وجاري العمل على إعادة تأهيلهم بإشراف مدربات ومربيات لديهن تجارب في هذا المجال.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية دعم ومساندة مركز هلات لإنجاح المشروع النموذجي.

وقالت الإدارية في مركز هلات، بروين العلي: "المركز يستقبل الأطفال من عمر السنتين وحتى 12 عاماً، يؤهل فيه الأطفال حسب برنامج مكثف من قبل إدارة المركز، عبر مدربات مختصات".

ويعد مركز هلات الثاني من نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد مركز هوري، لإعادة تأهيل أطفال مرتزقة داعش.

(كروب/ أم)

ANHA