​​​​​​​افتتاح مركز استلام جديد للقمح في الرقة وخطة لفتح آخر

منذ الـ 23 من أيار المنصرم، بدأت صوامع الرقة باستلام محصول القمح من المزارعين، وشهدت ازدحاماً وضغطاً بعد توريد المزارعين لمحصولهم.

حيث تستلم صوامع بدر والكالطة في ريف الرقة الشمالي وصوامع السلحبية بريف الرقة الغربي، المحصول من المزارعين وفق السعر الذي حددته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (43 سنت للكيلو غرام) وبآلية "الدوكما".

ونتيجة لضغط الاستلام، افتتحت شركة التطوير الزراعي مركز "ساحة مجفف الذرة الصفراء" في الطرف الشمالي لمدينة الرقة، ليورد المزارعون محصولهم المعبأ بالأكياس "المجول"، إليها.

وحسب الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي في مدينة الرقة، أحمد العلي، فإن سعة كل مركز يستلم محصول القمح في الرقة، تبلغ ما بين 70 إلى 80 ألف طن.

مشيراً إلى أنهم يخططون لفتح مركز استلام آخر في قرية شنينة في الريف الشمالي للرقة، خلال الأيام القادمة.

العلي أوضح أن الهدف من افتتاح مراكز أخرى للاستلام هو تخفيف ضغط الاستلام على المراكز التي افتتحت في وقت سابق.

(م خ/ خ)

ANHA