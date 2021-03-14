​​​​​​​افتتاح مركز اقتصاد لمجلس عوائل الشّهداء في حلب

وشارك في مراسم الافتتاح، العشرات من عوائل الشّهداء، وممثّلون عن المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية، وذلك في القسم الغربي من حي الشّيخ مقصود بمدينة حلب.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ رحّبت عضوة مجلس عوائل الشهداء ليلى مراد بالحضور، وباركت افتتاح المركز على كافة عوائل الشهداء، والّذي سيكون سبيلاً لدعم اقتصادهم.

ثمّ تحدّثت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو عن أهمّية افتتاح هذا المركز في الوقت الحالي، وقالت: "شهر آذار حافل بالمآسي، ففيه خرج أهالي عفرين قسراً من منازلهم بالرغم من المقاومة الأسطورية التي أبدوها أمام أعنف الهجمات إلّا أنّهم تسلّحوا بالمقاومة حتّى العودة إلى مدينتهم عفرين".

وتابعت عائشة: "افتتحنا هذا المركز في حي الشيخ مقصود، لتثبت عوائل الشّهداء من خلاله تنظيم نفسها اقتصادياً".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قصّ شريط الافتتاح من قبل والد الشهيد "أردار عفرين"، كمال محمد، ووالدة الشهيد "دلشير قنديل"، فريدة محمد.

لتنتهي بعدها مراسم الافتتاح بعقد حلقات الدّبكة على وقع الأغاني الثّوريّة.

(إ)

ANHA