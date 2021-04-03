وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، تلاها مباركة الإدارية في مؤتمر ستار زينب عفرين افتتاح مركز جنولوجيا على كافة النساء في الحي، وقالت: "نفتتح اليوم مركز جنولوجيا في مهد الحضارات من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ليلم شمل النساء من كافة المكونات".

وأضافت: "منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا والمرأة تعاني من الظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة الذكورية والسلطوية، إلا أن النساء انتفضن ورفضن الخنوع والاستسلام، واليوم نرى ثمار تلك الانتفاضات في شخصية المرأة في حركة حرية المرأة إذ أنهن يناضلن ويكافحن للعيش حياة حرة نِدية".

ومن جانبها تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار زينب ايبو عن بداية اندلاع ثورة روج آفا التي اتخذت المرأة مكانتها فيها ضمن كافة المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية لإثبات ذاتها، ولتكون حرة بفكرها وتكون مناضلة من أجل مجتمع أخلاقي وسياسي.

كما أشارت الإدارية في مركز دراسات وأبحاث جنولوجيا ياسمين منان إلى أن افتتاح هذا المركز بحلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي ناضل وكافح لنيل حرية المرأة، يعتبر تأكيد المرأة على الوفاء لنضال القائد والسير على فكره وفلسفته.

تلاها قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد نور حقي ووالدة الشهيد آلان.

وبعدها قدمت فرقة فاجين والفنانة فاطمة عبدو التابعة لمركز جميل هورو بعض الفقرات الغنائية، وقدمت فرقة استيرك عفرين للرقص بعض الفقرات الفلكلورية الراقصة.

وانتهت مراسم الافتتاح بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية وأصوات الطبول.

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ANHA