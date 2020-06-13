​​​​​​​افتتاح مكتب وقف المرأة الحرّة في الطّبقة

وحضر مراسم الافتتاح ممثّلات عن مكاتب وقف المرأة في إقليمي الجزيرة والفرات إلى جانب إداريّات مجالس المرأة في الطبقة وريفها، والعشرات من نساء المنطقة، وذلك في مقرّ المكتب الكائن عند دوار الشهداء.

بعد الوقوف دقيقة صمت هنّأت إدارية مكتب وقف المرأة في مقاطعة كوباني أمينة محمد هذه الخطوة "التي ستعزّز من دور المرأة، وترفع من نسبة المشاركة والانخراط ضمن صفوف المجتمع. وأكّدت أنّ الهدف من افتتاح مكتب وقف المرأة هو دعم كافّة النشاطات الهادفة لتوعية المرأة وتحريرها من قيود المجتمع، وحتّى تأخذ المرأة دورها الريادي في كافّة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من المجالات التي أثبتت المرأة شخصيتها عبرها خلال الأعوام السابقة.

وقالت أمينة إنّ المكتب سيعمل على دعم نساء المنطقة عبر دورات تدريبية لعدّة حرف يدوية "خياطة، رسم، نحت" وغيرها إلى جانب دورات تمريض طبّية ستفتح بشكل دوري، وسينظّم المكتب نشاطات توعوية ودعم اجتماعيّ للأطفال ضمن الرّوضات والمدارس.

إضافة إلى العمل "على مكافحة كافّة أشكال العنف التي تُمارس بحقّ النساء من جرائم جسدية ونفسية ترتكب بالمرأة تحت شعار العادات والتقاليد التي خلّفها المجتمع الذكوري المتسلّط".

ومن ثمّ تمّ قصّ شريط الافتتاح من قبل أمّهات الشهداء، وتجوّل المشاركون في أرجاء المكتب للاطّلاع على آليّة العمل.

(ع أ/ك)

ANHA