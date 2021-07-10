وجرى الافتتاح عبر إدلاء التجمع ببيان بحضور عضوات المؤسسات واللجان الخاصة بالمرأة في منبج، ألقي من قبل الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، فادية رسول.

وجاء في نصه: "في ظل الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة التي استلمت دفة الحكم عقوداً طويلة، ارتبط نضال المرأة ارتباطاً وثيقاً بالمقاومة والحرية على أرض الواقع وانعكست الصورة الحقيقية لها عبر تكاتفها وتوحيد صفوفها وجهودها، إلا أن المرأة مازالت تعاني من تبعات الحرب المستمرة".

وأضاف "المرأة كانت ولا تزال محاربة بكل الأساليب والوسائل من الأطراف المتنازعة من فقدان وتهجير ونزوح التي خلفت مآسي مخيفة ومفزعة حصدت آمال وطموحات الكثير من النساء تحت ذرائع مختلفة، وكل هذه الممارسات التي تتعرض لها من المرأة لوأد صوتها التواق للحرية وإفشال ثورتها".

وتابع "المرأة خلال السنوات الأخيرة رصّت صفوفها ووحدت جهودها وأبرزت قوتها في النضال، نظراً لهذه الحقائق التاريخية ولحماية والحفاظ على مكاسب ثورتنا، ثورة المرأة الحرة التي تحققت بدماء شهيداتنا واللواتي سطّرن أجمل ملاحم البطولة والفداء. لذا، ولكي نصل إلى مرحلة السلام يتوجّب علينا الاستمرار بطليعة واعية ومنظمة قادرة على قيادة المرحلة، ولتوسيع القاعدة الجماهيرية النسائية واحتواء جميع النساء وتنظيمهن لابد من الوصول إلى شكل نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوقنا".

وأعلن التجمع في بيانه عن "افتتاح مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها الذي هو نتاج نضال ثورة المرأة والذي سيكون مرجعية كافة النساء وتوحيدهن، ويعمل على تمكين وتوعية المرأة على كافة المستويات، وإنهاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وتحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل. وعهداً منا نحن حفيدات زنوبيا سوف نكمل المسيرة النضالية بكل إرادة قوية حتى نُحقّق حياة حرة كريمة".

واختتم البيان بالشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة الحرة.

وأعلن عن تجمع نساء زنوبيا في 1 حزيران عبر مؤتمر تأسيسي عقد تحت شعار (بنضال المرأة المنظمة سنحمي ثورتنا ونصنع السلام) في مدينة الرقة.

(س ع/س و)

ANHA