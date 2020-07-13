​​​​​​​افتتاح محل ستار للمفروشات المنزلية والموبيليا في قامشلو

محل ستار افتُتح، اليوم، في الحي الغربي بمدينة قامشلو، وحضره عدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المرأة.

هذا وتباع في المحل المفروشات المنزلية والموبيليا " الأريكة، طاولات الطعام، أدوات المطبخ، مكاتب، لوحات".

وحول هدف افتتاح هذا المحل أوضحت إقليمه محمد الإدارية في اقتصاد المرأة في مدينة قامشلو أن الهدف من الافتتاح هو مساعدة الأهالي في هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، وبيع المواد بأسعار مناسبة وأقل من الأسواق الحرة".

ونوهت إقليمه محمد: " قمنا بتجهيز المحل في غضون شهر، لبيع المفروشات التي نعمل عليها مثل أثاث المنزل، ويبدأ الدوام في المحل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

هذا ويسعى اقتصاد المرأة في شمال وشرق سوريا إلى دعم المرأة، وتنمية اقتصادها الذاتي، إضافة إلى العمل على توفير المستلزمات الضرورية للأهالي بأسعار تناسب دخلهم المعيشي.

(س أ- ب م/س و)

ANHA