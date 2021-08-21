​​​​​​​افتتاح معرض لصور القائد أوجلان في بلدة هجين بدير الزور

وأقيم المعرض اليوم السبت، في قاعة الاجتماعات بمجلس الشبيبة في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.

وبحضور ممثلين وممثلات عن المجالس المدنية والمحلية والعسكرية ومجالس عوائل الشهداء ودار المرأة وحزب سوريا المستقبل والشبيبة، افتتح المعرض بقص الشريط من قبل والدة الشهيد أمير المخلف.

كما نظمت خلال الفعالية، محاضرة حول مسيرة نضال وكفاح القائد عبدالله أوجلان، تطرقت إلى المؤامرة الدولية التي طالته في عام 1999، وظروف العزلة المشددة المطبقة عليه في سجنه.

هذا ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيما سيكون بابه مفتوحاً أمام الزوار من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل يوم.

والجدير بالذكر أن الشهيد أمير المخلف، انضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية في 22 نيسان عام 2018، واستشهد في انفجار لغم أرضي ببلدة سويدان في حملة التحرير ضد مرتزقة داعش في 31 أيار 2019.

(ث ع/ س ر)

ANHA